元チェルシーDFブラニスラヴ・イヴァノヴィッチ氏のいとこで、元セルビア代表選手のデヤン・ミロヴァノヴィッチ氏が、試合中に心臓発作を起こし、41歳という若さで亡くなった。ベテランリーグの試合に出場していたミロヴァノヴィッチ氏は、1ゴールを決めていたが、セットプレイを蹴る直前に突然倒れたという。『The Sun』が伝えている。一度は蘇生され病院に搬送されたものの、病院で2度目の心臓発作を起こし、そのまま帰らぬ人と