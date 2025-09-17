6月に終了したW杯アジア3次予選（最終予選）だが、アジアの予選はまだ終わってはいない。来月10月に始まるアジア4次予選。4次予選には3次予選の各グループで3位、4位となったカタール、UAE、イラク、オマーン、サウジアラビア、インドネシアの6チームが出場し、3チームずつ2つのグループに分かれての総当たり戦で対戦する。グループの1位はワールドカップへの出場権を獲得し、2位は11月に行われる5次予選（アジアプレイオフ）に進