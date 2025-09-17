17日、日本のヴィッセル神戸はACLエリートのリーグフェーズ第1節で中国の上海海港と対戦。試合はヴィッセル神戸が前半の3得点を守り切り、3-0と大勝。アウェイで貴重な勝ち点3を手にすることになった。この試合の先制点は前半18分。ペナルティエリア付近で大迫勇也のパスを受けたエリキがエリア外からミドルシュートを放つと、ボールはゴールネット右隅に。圧巻のミドルシュートでヴィッセル神戸に先制点をもたらした。前半40分に