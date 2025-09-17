元マンチェスター・ユナイテッドDFのフィル・ジョーンズ氏が、PFA（プロサッカー選手協会）ビジネススクールを卒業した。アーセナルの本拠地エミレーツ・スタジアムで行われた式典で、同氏はスポーツディレクターの卒業証書を授与された。現役ではヨアヌ・ウィッサやイルカイ・ギュンドアンなども卒業している。『The Sun』が伝えている。度重なる膝の怪我により2024年に現役を引退したジョーンズ氏は、選手生活を終えた後、すぐに