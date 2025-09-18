英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）から、心ときめくクリスマスコレクションが2025年9月18日（木）より発売されます。78点の限定アイテムと42種類のギフトボックスが、遊び心とノスタルジーをテーマに登場。シュワっと弾けるバスボムや甘い香りのボディケア、贈り物にぴったりのギフトまで、クリスマスを彩る特別なラインナップをぜひチェックしてみてください♪ スノーフェアリーシリ