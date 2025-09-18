◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）今季初めて右翼でスタメン起用されたソフトバンクの谷川原健太捕手（28）が攻守で躍動した。「優勝争いをしている中、グラウンドに立てて幸せ」。お立ち台で充実した表情をにじませた。まずは守備だった。先制した直後、山村崇嘉が放った右中間フェンス際の大飛球をジャンピングキャッチ。小久保裕紀監督も「あれがツーベース、スリーベースやったら、あの回もう1点と