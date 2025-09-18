石破首相は17日、閉幕まで1カ月を切った大阪・関西万博を訪れ、アメリカ館の「月の石」などを視察した。月の石は、1970年の大阪万博でも展示されていた。石破首相は記者団に対し「鳥取の中学校2年生の時に、ストップウオッチを持っていたわけではないが、3時間並んで3分見た」とした上で、「その月の石をまた見ることができたのは、非常に感無量のところがあった」と述べた。さらに石破首相は「55年たった今でも覚えている。大勢の