バレーボールの世界一決定戦“世界バレー”で、男子日本代表（世界ランク7位）がリビア（同75位）にストレート勝ちを収めた。既に予選敗退が決まり51年ぶりのメダルには届かなかった日本だが、今季最後の代表戦を白星で飾った。試合後、キャプテンの石川祐希（29）、宮浦健人（26）、郄橋藍（24）が今大会を振り返り、来季へ向け決意を語った。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー