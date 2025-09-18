東京・銀座にアパレルの新たなかたちを目指した店舗がリニューアルオープンします。セレクトショップのバーニーズニューヨーク銀座本店が、19日のリニューアルオープンを前に報道陣に公開されました。売り場にはカフェが併設されるほか、ジャズバーや占いコーナーが設けられるなど、大人が楽しめる「体験型の店舗」にすることで、滞在時間や来店機会を増やす狙いです。バーニーズニューヨークを展開するバーニーズジャパンは、2023