豚の角煮といえば、手間と時間のかかるメニューですが、薄切り肉で作れば驚くほど簡単に、短時間でおいしくでき上がります。薄切り肉を使うからこその、ふわっと柔らかな口当たりのよさも魅力です。『豚薄切り肉の角煮風』のレシピ材料（2人分）豚バラ薄切り肉……12枚（約280ｇ）青梗菜……1株（約150ｇ）〈煮汁〉水……1と1/2カップ酒……大さじ2オイスターソース……大さじ1砂糖……小さじ1しょうゆ……小さじ1〈水溶き片栗粉〉