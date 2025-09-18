記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月17日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は17日の記者会見で、米国在台湾協会（AIT）がカイロ宣言やポツダム宣言など第2次世界大戦中の文書について「台湾の最終的な政治地位を決定していない」と発言したとの報道に関し、「一つの中国」原則は国際社会の普遍的な共通認識であり、米国が一方的に曲解しても国際社会の大局を揺るがすことはできな