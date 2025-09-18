１６日、瀘沽湖の洛洼（らくわ）北ふ頭から、モソ人特有のカヤック「猪漕（ちょそう）船」で湖に出る地元の人たち。（ドローンから、涼山＝新華社記者／江宏景）【新華社涼山9月17日】中国四川省涼山イ族自治州で16日、瀘沽（ろこ）湖転山転海節が開かれた。「転山転海」は瀘沽湖周辺で生活し、母系社会の風習を今も残すモソ（摩梭）人の重要な風習で、「転山」は山を巡って自然に敬意を表し、「転海」は瀘沽湖を巡って