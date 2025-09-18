NY株式17日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均46057.20（+299.30+0.65%） ナスダック22218.58（-115.38-0.52%） CME日経平均先物44670（大証終比：+60+0.13%） 欧州株式17日GMT15:04 英FT100 9211.71（+16.05+0.17%） 独DAX 23324.43（-4.81-0.02%） 仏CAC40 7791.34（-26.88-0.34%） 米国債利回り 2年債 3.528（+0.025） 10年債 4.034（+0.006） 30年債 4.63