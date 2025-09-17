バルセロナのポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキがプレミアリーグの移籍市場について見解を示した。レバンドフスキはイギリス『タイムズ』のインタビューで「プレミアリーグでは、たくさんのお金が支払われている。良いシーズンを一度も送っていない選手でも、高額で買われているのを目にする」と発言。さらに次のように指摘している。「若くして半年で10ゴールを決めれば、どのクラブも6000万や7000万を支払う。以前は