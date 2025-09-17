[9.17 ACLE第1節 上海海港0-3神戸 上海]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のリーグステージ東地区第1節で、ヴィッセル神戸は敵地で上海海港(中国)に3-0で勝利した。昨季の日中王者対決となった初戦だが、神戸が快勝で白星発進を決めた。神戸の第2節は10月1日で、ホームでメルボルン・C(オーストラリア)と対戦する。前半で試合を決める展開になった。先制点は前半19分、神戸はMF井出遥也のリターンパスを受けたFW大迫勇也