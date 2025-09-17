【ACLEリーグステージ第1節】(上海)上海海港 0-3(前半0-3)神戸<得点者>[神]エリキ(19分)、宮代大聖(40分)、大迫勇也(44分)<警告>[上]ジャン・リンポン(89分)主審:チェ・ヒョンジェ副審:バン・ギヨル、チョン・ジンヒ└前半だけでエリキ、宮代、大迫弾!神戸が敵地での日中王者対決に快勝してACLE好発進!!