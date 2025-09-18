[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto] 2025年ゲランのホリデーはペーパーアートを取り入れた圧巻のデザインに2025年ゲランのホリデーコレクションのテーマは「TALE OF WONDERS」。創業以来、自然の恵みを大切にしてきたゲラン。今回のコレクションでは、その豊かな香りや色彩、肌に触れる感触を、ペーパーアートの壮大な自然と愛らしい動物たちで表現されています。まるでホリデーの魔法にかけられたようなスペシャルなコ