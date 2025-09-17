岐阜羽島駅で停車する東海道新幹線の車両（17日午後8時すぎ） 17日夜、岐阜県関ケ原町でＪＲ東海道新幹線の線路内に立ち入ったとして自称82歳の男が逮捕されました 新幹線特例法違反の疑いで現行犯逮捕された自称、岐阜県中津川市の無職、坂口良雄容疑者（82）は、17日午後8時すぎ、関ケ原町内にある東海道新幹線の線路内に立ち入った疑いがもたれています。 ＪＲの職員が上り線の線路内で座っている坂口容疑者を見つけて