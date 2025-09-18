リビア戦でスパイクを放つ石川＝マニラ（VolleyballWorld提供）【マニラ共同】バレーボール男子の世界選手権は17日、マニラで行われ、既に敗退が決まっていた日本は1次リーグ最終戦でリビアを3―0で下し、通算1勝2敗でG組3位となった。リビアは3連敗で最下位。第1セットはエバデダン（大阪B）らミドルブロッカーを使った攻撃を軸に25―20で奪った。第2セット以降は石川（ペルージャ）宮浦（名古屋）らも得点を重ねて25―17、