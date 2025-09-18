17日夜から鹿児島県トカラ列島で地震が相次いでいます。十島村の諏訪之瀬島では震度5弱の揺れを観測しました。諏訪之瀬島に設置されたカメラの映像です。諏訪之瀬島は火山活動が活発なため御岳火口の温度が高く、夜になると火映と呼ばれる、明るく見える現象がおきています。気象庁によりますと、この諏訪之瀬島では17日午後9時ごろから地震が多くなっていて、午後9時55分に震度5弱の揺れを観測しました。地震の規模を示すマグニチ