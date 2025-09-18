【Amazon：カードケース】 セール期間：9月18日～9月24日23時59分 Amazonにて、HG CHASING TRIBE製のカードケースがお買い得になっている。セール期間は9月24日23時59分まで。 今回セール対象となっているのは、アタッシュケースのタイプやPUレザー製の箱型タイプのデッキケースで、セール期間中はお得に購入するこ