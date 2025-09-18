メガネが不要になる時代が来るかもしれないという。簡易な点眼薬の処方で、視力が回復する可能性があるそうだ。世界中で老眼に悩む人々が数億人いる現在、近くにある物や文字に焦点を合わせにくくなる症状は老眼鏡や手術で治りはするものの、メガネは不便だと思う人々も多く、手術が全ての人の選択肢ではない状況が続いている。しかし先週末、デンマークのコペンハーゲンで開催されたヨーロッパ白内障屈折矯正外科学会（ESCRS）で