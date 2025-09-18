声優グラビアの革命家と称される声優・俳優の礒部花凜が、18日発売の『週刊ヤングジャンプ』42号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】グアムで史上最高の姿を披露した礒部花凜礒部は、人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』ダイイチルビー役や、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』月岡恋鐘役などで人気を集めており、昨年発売されたデジタル写真集の累計ダウンロード数は異例の1万超えで話題に。