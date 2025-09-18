女子53キロ級準々決勝でトルコ選手と対戦する村山春菜＝ザグレブ（共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権第5日は17日、ザグレブで女子が行われ、62キロ級でパリ五輪金メダルの元木咲良（育英大助手）が初戦の2回戦から3試合を制し、18日（日本時間19日）の決勝に進んだ。銀メダル以上が確定した。53キロ級の村山春菜（自衛隊）と68キロ級の石井亜海（クリナップ）も4試合を勝ち、決勝進出。非五輪階級の72キロ級の古市