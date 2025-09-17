◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは抑えの杉山一樹が無失点で試合を締めくくり、リーグトップタイの27セーブ目を挙げた。大量リードから追い上げられ、3点リードでの9回の登板。「嫌（な流れ）だったけど、やることは変わらなかった。3点あったので後続を抑えられればいいと」。先頭の出塁を許したが、後続を断った。シーズン途中から守護神を託され、セーブ数は西武の平良海馬に並ん