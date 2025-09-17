◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）赤のユニホームを身にまとったソフトバンクの選手たちが躍動した。打者11人を送り込んだ2回に続き、3回は打者10人の猛攻。序盤で先発全員安打を放つなど11得点の打線に、小久保裕紀監督は「見事な集中打」とうなずいた。1点を追う2回。2死満塁から周東佑京、柳町達の連続押し出し四球で逆転すると、牧原大成、中村晃、栗原陵矢も快音で続いて7得点。3回にも4点を加点