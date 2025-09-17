女子プロゴルファーのセキ・ユウティンが１７日、インスタグラムを更新。１９日から始まる「住友生命レディス東海クラシック」の前夜祭の写真を投稿した。セキはピンクのチャイナドレスを着用。政田夢乃、現在はテレビ番組やＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでも人気の三浦桃香との３ショットも投稿し、反響を集めた。フォロワーからは「夢の共演」、「チャイナドレス似合ってます」、「なんだこの３人の美女たちは！」、「お綺麗で素