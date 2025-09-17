十島村・諏訪之瀬島の御岳（おたけ）できょう17日午後10時50分に、噴火が発生し、噴煙が1500メートルの高さまで上がりました。灰は18日午前3時までは北東の中之島（なかのしま）方面に降る予想です。 諏訪之瀬島では噴火警戒レベル2の「火口周辺規制」が継続中です。気象台は火口から概ね1．5キロの範囲で大きな噴石に警戒するよう呼びかけています。また、風下側では、火山灰だけでなく、小さな噴石が遠くまで風に流されて