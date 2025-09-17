17日午後9時55分ごろ、十島村の諏訪之瀬島（すわのせじま）で震度5弱を観測する地震がありました。 震源は諏訪之瀬島西側の近海で、気象台は、震源の位置などから火山性の地震とみています。 トカラ列島近海では、今年6月以降、群発地震が起きていますが、これまでは悪石島と小宝島の間が主な震源で、今回の地震は震源が異なるということです。 今回、地震が起きた諏訪之瀬島西側の近海では17日、体に揺れを感じない程度を含む