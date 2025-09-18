１７日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念活動の準備にあたった各方面の代表らと記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（北京＝新華社記者／翟健嵐）【新華社北京9月17日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）、蔡奇（さい・き）両氏ら共産党と国家の指導者は17日、北京の人民大会堂で、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動の準備にあたった各方面の代表と会見した。