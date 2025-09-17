米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油－928.5万（4億1536万） ガソリン－234.7万（2億1765万） 留出油 ＋404.6万（1億2468万） （クッシング地区） 原油－29.6万（2356万） ＊（）は在庫総量