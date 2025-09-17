＊カナダ中銀政策金利 22:45 結果2.50％ 予想2.50％前回2.75％ カナダ中銀は本日半年ぶりに利下げを再開した。本日は０．２５％ポイント引き下げ、政策金利を２．５０％に引き下げている。市場の予想通り。 エコノミストは、「最近の軟調な労働市場のデータとインフレ上振れリスクの後退を受け、今回の利下げはほとんど驚きではなかったが、声明の中立的なトーンは１０月の追加利下げを必ずしも想