◆バレーボール男子世界選手権第６日（１７日、フィリピン・マニラ）１次リーグが行われ、Ｇ組で既に敗退が決まっている世界ランク７位の日本は、同７５位で４３年ぶり出場のリビアと初対戦し、セットカウント３―０で快勝した。１３日にトルコ、１５日にカナダのいずれも世界ランク下位の相手にストレート負けし、既にＧ組で上位２チームが進む決勝トーナメントは逃しているが、今季の最終戦は、次年度にしっかりつなげる