【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権は17日、ザグレブで行われ、女子で62キロ級の元木咲良（育英大助手）、68キロ級の石井亜海（クリナップ）、53キロ級の村山春菜（自衛隊）が18日の決勝に進み、銀メダル以上が確定した。