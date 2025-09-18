日本生命の社員が出向先の銀行から内部情報を無断で持ち出していた問題で、子会社のニッセイ・ウェルス生命の社員も、出向先から内部情報を持ち出していたことがわかりました。情報は親会社の日本生命にも共有されていて、グループで情報収集していた可能性があります。また、第一生命でも出向社員による情報の持ち出しが確認されていたことがわかりました。