画像は少年サンデーの公式サイト（https://websunday.net/80302/）より 【「葬送のフリーレン手帳2026」】 9月18日 発売 価格：1,980円 小学館は、マンガ「葬送のフリーレン手帳2026」を9月18日に発売する。価格は1,980円。 本商品は「少年サンデー」発の手帳シリーズ。「葬送のフリーレン」の原作コマやイラストを使用したB6サ