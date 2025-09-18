画像は小学館の作品ページ（https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784098542437）より 【「ヴァンパイドル滾」1巻】 9月18日 発売 価格：594円 小学館は、マンガ「ヴァンパイドル滾」の1巻を9月18日に発売する。価格は594円。 本作は「炎の転校生」や「アオイホノオ」などの代表作をもつ漫画家・島本和彦氏による最新作。「週刊少年サンデー」23号から