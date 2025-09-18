1985（昭和60）年9月18日、前年のロス五輪で4冠に輝いたカール・ルイス選手が都内で会見し、橋幸夫さん（左）が副社長を務めるレコード会社からデビューすると発表した。「2年前に米国でレコードを出したことがある。また歌にもチャレンジすることにした」とルイス選手。翌日にはテレビの歌番組にも出演した。