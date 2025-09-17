ボートレース若松の「ヴィーナスシリーズ第１４戦マクール杯ナイトプリンセスカップ」は１７日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するメンバーが決定した。刑部亜里紗（２８＝静岡）は４Ｒ、６コースから３着を確保し得点率８・３３の６位で予選突破。相棒の３号機は「バランス型で足は上位にはいると思う。気温とかに合わせて微調整」と納得域に入った。近況は７月三国混合戦で優出３着をはじめ、８月浜名湖Ｐ