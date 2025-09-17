バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”。予選ラウンド最終戦で男子日本代表（世界ランク7位）はリビア（同75位）に3ー0のストレート勝利を収めた。既に予選敗退が決まっている日本だが、今季最後の代表戦を白星で飾った。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバースタメンはキャプテンの石川祐希（29）、永露元稀（29）、宮浦健人（26）、佐藤駿一郎（25）、エバデダン ラリー（25