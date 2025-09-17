鹿児島・十島村で17日午後9時55分ごろ、最大震度5弱を観測する強い地震がありました。震源地はトカラ列島近海で、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。また、午後10時にも同じ地域で最大震度4を観測する地震があり、気象庁は当分の間、同程度の地震に注意するよう呼びかけています。