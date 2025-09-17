トカラ列島の近海で地震が相次ぎ、17日午後10時前に十島村の諏訪之瀬島で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁によると、17日午後9時55分頃、諏訪之瀬島で震度5弱の揺れを観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは4.7です。その後も震度4の地震などが相次いでいます。こちらは諏訪之瀬島のカメラの映像です。火山活動が活発で御岳の火口の温度が高く火映と呼ばれる明るく見える現象が起きています。(諏訪之瀬島