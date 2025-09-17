アメリカのIT大手マイクロソフトは、今後4年間でイギリスに4兆円以上の投資を行うと発表しました。マイクロソフトは16日、2025年から2028年までの4年間でイギリスに300億ドル、日本円で約4兆4000億円を投資すると発表しました。声明では「イギリスとアメリカの技術パートナーシップの重要な前進だ」としていて、AI（人工知能）のインフラ整備などに充てるということです。イギリス政府は16日、トランプ大統領の訪問に合わせアメリ