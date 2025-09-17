国賓としてイギリスを訪問しているアメリカのトランプ大統領は、ロンドン郊外のウィンザー城でチャールズ国王と面会し、歓迎式典に臨みました。日本時間の17日夜、ウィンザー城にヘリコプターで到着したトランプ大統領夫妻は、ウィリアム皇太子とキャサリン妃の出迎えを受けました。その後チャールズ国王夫妻と面会し、城の敷地内を馬車でパレードするなど、盛大な歓迎式典が行われました。トランプ氏が国賓として招かれるのは異例