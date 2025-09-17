自民党の高市前経済安保担当大臣は17日夜、総裁選をめぐり自らを支持する議員らと会合を開きました。会合には、立候補に必要な推薦人20人を上回る数の議員が出席しました。陣営幹部によりますと、18日に立候補の意向を表明し、19日に政策などについての記者会見を行うということです。また、会合で高市氏は「気力、体力は充実している」などと意気込みを見せたということです。