メ～テレ（名古屋テレビ） 警察の取り締まりなどの状況を記録して透明性を高めるため、警察官の身体につける小型カメラの試験運用が愛知で始まります。 愛知県警で試験運用が行われるのは、警察官の胸に取り付けるウェアラブルカメラです。 警察庁が8月下旬から職務質問でのトラブル防止や法律違反などの証拠を記録し活動の透明性を高めるために13都道府県で同様の試験運用を始めています。 愛知県警では千種、西、