メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市瑞穂区で、信号を無視してパトカーの追跡を受けていたバイクが交差点で乗用車に衝突する事故があり、バイクを運転していた18歳の男子高校生が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、17日午後3時半ごろ、瑞穂区豆田町の交差点で2人乗りのバイクと右折しようとしていた乗用車が衝突しました。 けが人はいませんでした。 事故の直前に現場近くで、2人乗りのバイクが赤信号