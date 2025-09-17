ダンス＆ボーカルユニット・EXILEが17日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザにて、11月より開始する約3年ぶりのドームツアーのキックオフイベントに登場。来年デビュー25周年を迎えるということで、これまでを振り返りました。『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON” KICKOFF EVENT』は、いつもツアーに来場するファンに向け、メンバーが現地のファンに直接“会いにゆく”キックオフイベントとして企画。今回はサプライズとして『Heads o