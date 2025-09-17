少しずつ秋の気配が感じられる季節。人気ティーブランド「ゴンチャ」から、期間限定ドリンク「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」と「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」が登場します。強めに焙煎した茶葉を使い、香ばしさと奥行きのある味わいを実現。黒糖のコクや、シンプルにほうじ茶の旨みを楽しめる2種類は、秋のティータイムを特別にしてくれるはずです。 黒糖の甘みと香ばしさの融合 価格：ICED・M