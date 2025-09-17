「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）広島が阪神に完敗を喫し、２年連続の勝率５割以下が確定した。降雨の影響で１９時１０分にプレーボールとなった一戦。３年連続２桁勝利に王手をかけている床田は６回７安打４失点（自責２）で１１敗目を喫した。打線は相手先発・村上の前に小園の適時打のみに封じ込まれ、リリーフ陣からも得点を奪えなかった。以下、新井貴浩監督（４８）の一問一答。−床田は難しい条件で力